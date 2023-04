Imprenditore aggredito e rapinato a Foggia: "La criminalità sporca questa città"

La Confcommercio è al fianco dell'imprenditore 47enne aggredito e rapinato ieri sera, in pieno centro, a Foggia: "Un gesto vile e privo di significato che non dovrebbe appartenere a una città come Foggia", commenta il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro (nella foto in basso), nell'esprimere solidarietà alla vittima.

L'uomo, è stato ricostruito, stava rientrando a casa quando all'altezza di via della Rocca è stato raggiunto e aggredito da tre persone, che dopo averlo colpito con calci e pugni, gli hanno portato via l'orologio che aveva al polso e uno zaino.

"Negli ultimi tempi si sentono nuove parole, nuovi gesti e il capoluogo ha voglia di riscatto", aggiunge Metauro. "È compito anche nostro ridurre sempre più il perimetro di certe azioni criminali. Sono convinto che anche questa volta la risposta delle forze di sicurezza non tarderà ad arrivare, ma è indubbio che non dobbiamo perdere l’attenzione sul combattere la criminalità e la microcriminalità che sporca questa città. La nostra Associazione da tempo ha avviato e rafforzato un dialogo con la prefettura e la questura proprio per non lasciare da soli i nostri imprenditori che quotidianamente lottano contro questa piaga”, ha concluso Metauro.