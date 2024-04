Via Salvemini (e dintorni) è un disastro: "Costretti a camminare sulla pista ciclabile. Siamo stanchi... e fratturati"

"Siamo all'estremo disagio, siamo stanchi e... fratturati". I residenti di via Salvemini (e dintorni) non tollerano più la condizione delle strade della zona, una circostanza - assicurano - segnalato anche alla sindaca ma "bisogna attendere perché si va per priorità, non è chiaro quale sia il criterio utilizzato", spiegano.

Inoltre, è stata realizzata una pista ciclabile "su un marciapiede che era in buono stato, a ridosso stalli per disabili, quando si sarebbe potuta realizzare sul versante opposto dove i marciapiedi sono letteralmente 'mangiati' dalle radici degli alberi e dalle auto parcheggiate e procedere a piedi o, peggio ancora, in carrozzina, è impossibile", continuano nella denuncia. "Avendo un genitore disabile, sono costretto a farlo passeggiare sulla pista ciclabile al rischio di essere investiti", racconta.

Ma sono tante le mancanze registrate in quella zona: "ceste di rifiuti mancanti, vialetti con cordoli divelti, un sistema di irrigazione con un pozzo inutilizzato e tombini aperti pericolosi per i nostri bambini", inizia ad elencare. "Ancora, una colonnina elettrica (si spera di non alta tensione) ad altezza bambini, anch'essa pericolosa e con cavi che fuoriescono".

Capitolo a parte per le condizioni del manto stradale: "Dossi naturali creati dalle radici, accompagnati da cartelli con limite velocità a 30 km/h. Ma davvero qui ci si fa male", continua. "Più di una volta ho visto gente cadere e farsi male, ma perché dobbiamo continuare ancora a elemosinare un po' di sana dignità? Siamo davvero stanchi. E fratturati".