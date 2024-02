Tassi usurari del 244%, vittima denuncia e fa processare aguzzino: condannato a 4 anni e 4 mesi

Il Tribunale penale di Foggia, in composizione collegiale (presidente Gloria Carnevale), ha emesso una condanna in primo grado alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, disponendo, altresì, la confisca di tutti i beni intestati all’imputato, riconosciuto responsabile del reato di usura.

"L’esito del processo testimonia ancora una volta l’importanza della denuncia da parte delle vittime, che ha consentito alle forze dell’ordine ed all’autorità giudiziaria, cui va il nostro più sentito apprezzamento per il prezioso servizio reso alla collettività, di individuare l’autore del reato e di giungere celermente alla conclusione del processo, con la condanna dell’imputato alle pene di giustizia", commentano dalla Fondazione Antiusura Buon Samaritano.

"Quando le vittime collaborano, lo Stato risponde. Anche in questa occasione la Fondazione Antiusura Buon Samaritano, rappresentata dall’avv. Valentina Dinisi, non ha esitato a costituirsi parte civile nel procedimento penale, al fine di tutelare e sostenere la vittima fin dentro le aule del Tribunale, farle sentire la vicinanza della città e soprattutto per sancire il primato di un diritto costituzionalmente previsto, la salvaguardia della dignità dell’uomo nella sua dimensione sociale", si legge nella nota del presidente Giuseppe Chiappinelli.

"A fronte di un prestito di €1.000,00, l’imputato ha costretto una delle vittime a corrispondere interessi usurari ad un tasso pari al 244% annuo, ricevendo complessivamente più di €13.000,00, senza dimenticare le altre persone offese coinvolte nel medesimo procedimento penale, costrette a restituire nel giro di pochi mesi una somma pari al doppio di quanto ricevuto in prestito. Episodi che dimostrano ancora una volta la gravità del reato di usura, che fa leva sulla disperazione delle persone in difficoltà, imponendo loro condizioni che hanno come unica finalità quella di spogliarle di ogni loro avere, a partire dalla dignità. A seguito della denuncia, le vittime di usura sono ritornate ad essere persone libere, riprendendo c"Quando le vittime collaborano, lo Stato risponde. on dignità e serenità la vita di ogni giorno", conclude.