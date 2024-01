Assegno incassato da un soggetto deceduto due anni prima: era stato clonato, impresa foggiana da risarcire

L'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Bari, con decisione del 28 dicembre, ha accolto integralmente il ricorso promosso dagli avvocati Marco Trivisonne del Foro di Foggia ed Eva Cancelmo del Foro di Firenze nei confronti di Poste Italiane spa, per aver consentito, nel maggio scorso, l'incasso di un assegno clonato di € 26.329,93 ad un soggetto deceduto due anni prima.

IL FATTO | La vicenda scaturisce dall'emissione di un assegno circolare da parte di una società foggiana in favore di una ditta individuale con sede in Provincia di Ravenna, nell'ambito di un rapporto commerciale negoziato fuori dai locali commerciali e relativo alla fornitura di merce.

A causa della mancata consegna dei beni, la ricorrente richiedeva alla propria Filiale di Banca lo storno dell'assegno circolare (mai consegnato al beneficiario), ma con amaro stupore apprendeva che - nonostante l'assegno in originale fosse ancora nelle proprie mani - l'Istituto di Credito Poste Italiane spa (in qualità di intermediario) aveva comunque consentito l'incasso in forza di presentazione allo sportello dell'assegno clonato.

A seguito di indagini investigative private avviate dai difensori, la società ricorrente appurava che l'assegno clonato era stato incassato da un soggetto risultato deceduto anni prima.

L'ITER ISTRUTTORIO | Nonostante la gravità dei fatti, Poste Italiane spa ha sempre respinto ogni addebito, tanto che i legali si vedevano costretti a rivolgersi al Collegio Arbitrale per far valere la richiesta risarcitoria.

"All'esito di una lunga e complessa istruttoria, nonostante i tentativi dell'Istituto di Credito - Poste Italiane di sottrarsi alle proprie responsabilità (omettendo pure di specificare il processo di identificazione del presentatore del titolo), è emerso in corso di giudizio la grossolanità della contraffazione dell'assegno, nonchè la negligenza dell'Istituto di Credito nell'aver consentito l'apertura di un conto, l'esecuzione di operazioni e l'incasso di un assegno falso da parte di ignoti che hanno sfruttato l'identità di un soggetto dichiarato morto anni prima"

Pertanto, il Collegio di Bari - In persona del presidente Andrea Tucci, ha accolto integralmente le richieste dei difensori condannando Poste Italiane spa a restituire in favore dell'impresa rimasta vittima della truffa la somma integrale portata dal titolo contraffatto, oltre interessi legali. Tale decisione, poi, è stata ottemperata da Poste Italiane che, oggi stesso, 24 gennaio 2024, ha accreditato le somme sul conto della ditta ricorrente.