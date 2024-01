Camilla è vittima di omicidio stradale: il conducente dell'Audi condannato a 5 anni e 2 mesi

E' stato condannato a complessivi 5 anni e 2 mesi di reclusione il 22enne di Carapelle Francesco Cannone, accusato dell'omicidio stradale di Camilla di Pumpo, avvocatessa di 25 anni, deceduta la sera del 26 gennaio del 2022, nell’impatto tra la sua Panda e un’Audi, all’intersezione di via Matteotti con via Urbano.

E' quanto deciso poco fa, dal gup del Tribunale di Foggia, al termine del processo abbreviato, celebrato eccezionalmente in Corte d'Assise, per far fronte alle esigenze di sicurezza richieste dall'avvocato Michele Sodrio, in rappresentanza dell'imputato, per un caso molto sentito e partecipato dalla comunità.

Nel dettaglio, Cannone è stato condannato a 2 anni e 10 mesi per il capo d'imputazione relativo all'omicidio stradale, e a 2 anni e 4 mesi per il reato di falsità ideologica. Il verdetto è stato letto poco prima delle 16, dopo diverse ore di Camera di Consiglio.

Oltre al 22enne di Carapelle, che risponde del reato di omicidio stradale e del concorso in falsità ideologica, risultano imputati anche il padre Michele, di 52 anni (falsità ideologica) e altri due giovani accusati di favoreggiamento e concorso in falsità ideologica. Per questi ultimi è previsto il rinvio a giudizio dinanzi al giudice monocratico; la prossima udienza è prevista a marzo.

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero Roberto Galli aveva chiesto una condanna 6 anni di reclusione. Nell'ultima udienza, lo stesso aveva contestato - su sollecitazione delle difese di parte civile (avvocati Michele Curtotti, Michele Vaira e Antonio Pedarra) - due nuove aggravanti a carico del principale indagato.

La prima “per essersi l’imputato dato alla fuga dopo l’incidente”, che eleva la pena da un terzo a due terzi, e comunque non inferiore a cinque anni; la seconda, aggravante comune ‘teleologica’, “per aver indotto in errore i pubblici ufficiali che hanno rilevato le generalità del conducente, al fine di conseguire l’impunità dal reato di omicidio stradale”.

"Spero che tutto ciò possa diventare un monito per tanti giovani, che li porti a riflettere su questa tragedia e comprendere quanto male possa procurare una condotta irresponsabile", aveva scritto la madre di Camilla, in attesa della sentenza. "Non mi auguro che possa arrivare ai cuori dei suoi carnefici, perché hanno già abbondantemente dimostrato la loro mancanza di umanità. Mi basterebbe che portasse a riflettere anche solo qualche ragazzo, affinché cominci a disapprovare e disconoscere comportamenti simili. Sarebbe un punto di partenza per un auspicabile cambiamento al quale questa generazione dovrebbe ambire", ha concluso.