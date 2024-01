Evasore incastrato dalle telecamere piazzate per lo spaccio: condannato a 1 anno di reclusione

Vìola gli arresti domiciliari e il suo comportamento viene ‘immortalato’ dalle telecamere piazzate dalle forze dell’ordine per accertare un ingente giro di spaccio di cocaina. Per questo motivo, un 22enne foggiano, difeso dall’avvocato Umberto Bulso, è stato condannato per evasione, alla pena di un anno di reclusione, all’esito del processo celebrato con le formule del rito abbreviato (gup Margherita Grippo).

LA VICENDA | Il giovane, difeso dall'avvocato Umberto Bulso, era accusato di evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto in forza di un precedente provvedimento emesso, nel 2021, dalla Corte di Appello di Bari. Le sue condotte erano state immortalate dalle telecamere piazzate per un altro procedimento (una indagine relativa ad un giro di spaccio di cocaina), motivo per cui la sua posizione era finita nel fascicolo che vede altri quattro foggiani - tre uomini e una donna, legati da rapporti familiari - imputati per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Per tutti e cinque, la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio; il gip ha poi stralciato la posizione del giovane, per il quale stamane è stato discusso il processo con rito abbreviato. Procede autonomamente, invece, il procedimento a carico dei quattro soggetti accusati di detenzione e spaccio di cocaina, con ricavi stimati in oltre 80mila euro.