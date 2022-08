Concerto di Ferragosto in Piazza Cavour, scatta l'Ordinanza: strade chiuse e divieti di sosta

A due giorni dal concerto di Ferragosto di Ivana Spagna - cui farà seguito il consueto spettacolo pirotecnico - in programma lunedì 15 agosto in piazza Cavour, attraverso l'Ordinanza dirigenziale nr 253/2022 del Settore Mobilità e Traffico, il Comune di Foggia ha adottato delle modifiche alla circolazione stradale in piazza Cavour e nelle strade limitrofe.

Nello specifico, sarà chiusa al traffico veicolare Piazza Cavour dalle ore 6 di lunedì 15 agosto fino alle ore 6 del giorno successivo.

Chiuse al traffico anche le seguenti intersezioni a partire dalle ore 06:00 del 15 agosto 2022 e sino a fine evento e smontaggio delle attrezzature: largo Giovanni Paolo II/Via Galliani - largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre - Largo Giovanni Paolo II/Via Rosati - via IV Novembre/piazza Italia - c.so Roma/via D. Cirillo - c.so P. Giannone/piazza Cavour - c.so P. Giannone/via S. Tugini - c.so P. Giannone - via D. Cirillo - c.so P. Giannone /via la Rocca.

Inoltre, è stato istituito - su entrambi i lati - il divieto di sosta con rimozione forzata in via L. Scillitani (da viale XXIV Maggio e via Monte Sabotino) area destinata ai veicoli per diversamente abili; via Galliani (da Largo Giovanni Paolo II e via Brigata Pinerolo), area destinata ai mezzi di servizio dell'organizzazione e corso P. Giannone (da via Tugini e piazza C.B. Conte di Cavour).

A seguito di tali interruzioni il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe.