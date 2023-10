La Capitanata ricorda il coraggio dei caduti di guerra “da Caporetto a Mladà”. L’iniziativa, con deposizione di una corona, è stata organizzata dal comandante del Comando Militare Esercito “Puglia”, col. Arcangelo Moro, dal presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e dal Console onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, cav. Riccardo Di Matteo.

A seguire, si è tenuta la Tavola rotonda sul tema “Il coraggio dei soldati italiani: da Caporetto a Mladà”. L’iniziativa è partita su impulso di Mauro Lovecchio, membro eletto del Com.It.Es. per la circoscrizione Repubblica Ceca, intervenuto anche alla tavola rotonda, che ha segnalato al Console Di Matteo la presenza dei militari pugliesi presso il sacrario di Milovice.

In mattinata è stata collocata la Corona al Monumento ai Caduti in Guerra, in piazza Italia; successivamente a Palazzo Dogana, si è svolta la tavola rotonda con la consegna degli attestati di benemerenza ai discendenti dei caduti sepolti a Milovice, alla presenza dei sindaci dei rispettivi paesi.

A conclusione della cerimonia, il colonnello dell’Esercito della Repubblica Ceca, Svetozár Plesník, presidente dell’associazione in ricordo dei caduti di Milovice (A.R.Mi) ha consegnato delle medaglie a persone che si sono distinte per il loro sforzo nel mantenere viva la memoria dei caduti e per il prestigio dell’Esercito della Repubblica Ceca. Hanno ricevuto le croci dell’A.R.Mi. il colonnello Arcangelo Moro, la vice presidente della Provincia di Foggia Nunzia Palladino, il console onorario cav. Riccardo Di Matteo e la dottoressa Marisa Milella.