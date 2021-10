IlSole 24Ore boccia Foggia per l'indice della criminalità: Capitanata 11esima in Italia, ma al primo posto per estorsioni

Foggia all'11° posto della classifica generale sull’indice della criminalità, ma in cima alla ‘geografia del crimine’ per il reato delle estorsioni (storicamente, il principale business delle batterie della Società Foggiana).

E’ quanto emerge dalla classifica stilata da ‘Il Sole 24 ore’ che - dopo aver analizzato il numero delle denunce presentate nel 2020 in rapporto alla popolazione residente, in tutte le 106 province d'Italia - pone Milano sulla vetta della classifica e Oristano (la provincia più sicura) sul fondo.

Nella classifica generale - che prende in considerazione 38 diverse fattispecie di reati, dagli omicidi all’usura, dai furti alle violenze sessuali, dagli infanticidi alle estorsioni - salgono sul podio Milano (la provincia meno sicura, con 4.866 denunce ogni 100mila abitanti), Bologna (4.636,5 denunce ogni 100mila abitanti) e Rimini (4.603,4 ogni 100mila abitanti).

Oltre alla classifica finale, sono state realizzate singole graduatorie, una per ogni differente tipologia di reato. Si tratta di dati emersi in seguito alle segnalazioni delle forze di polizia (polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale dello stato, polizia penitenziaria, dia, polizia municipale, polizia provinciale, guardia costiera).

Il numero delle segnalazioni rilevate è stato rapportato alla popolazione residente di ogni provincia, sulla base dei dati Istat 2020. Confermate le criticità legate alla sicurezza nelle grandi aree metropolitane, tutte tra le prime 20 province della classifica (Roma è al settimo posto).

Restringendo l’orizzonte alla Puglia, la provincia con i dati peggiori è quella di Foggia, 11esima nella classifica generale (3.758,2 denunce ogni 100mila abitanti), seguita da quella di Bari, 21esima (2.718,6 denunce ogni 100mila abitanti). Terza a livello regionale è la provincia di Brindisi, dove nel 2020 sono state sporte 10.615 denunce totali, pari a un rapporto di 2.718,6 ogni centomila abitanti. Poi: Bat, 64esima (2.585,8 ogni 100mila abitanti); Lecce, 67esima (2.563,2 ogni 100mila abitanti); Taranto, 72esima (2.563,2 ogni 100mila abitanti).

Foggia però si guadagna, suo malgrado, il primo gradino nella classifica relativa alle estorsioni con 173 denunce, e una doppia medaglia d’argento in quelle relative rispettivamente agli omicidi volontari consumati e ai tentati omicidi. Ancora, la Capitanata si attesta al terzo posto nella graduatoria relativa al reato di 'associazione di tipo mafioso', alla 12esima posizione nella classifica per i furti, e alla 13esima per la classifica relativa alle rapine.