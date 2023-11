Vandali danneggiano schermi alla Città del Cinema, il direttore Morsuillo: "Resistiamo per la gente"

“La nostra è una città bella dove le cose possono funzionare e avere successo se le si fa con passione”. Mimmo Morsuillo, direttore della Città del Cinema e della multisala del centro commerciale GrandApulia lo aveva detto sulle nostre colonne poco tempo fa. A circa un mese e mezzo di distanza da quella chiacchierata, ci sarebbe motivo di ricredersi. Infatti proprio la struttura di via Miranda ieri sera è stata protagonista di una pagina spiacevole di cronaca. Due sale sono state danneggiate: “hanno subito atti vandalici da parte di alcuni delinquenti che verranno segnalati prontamente alle autorità competenti” si legge sulla pagina facebook della Città del Cinema.

Le foto pubblicate mostrano degli strappi sugli schermi dove vengono proiettati i film. Uno dei due, inoltre, ha forma talmente regolare che sembrerebbe essere stato provocato da qualcosa di affilato. Insomma, non sarebbero squarci accidentali. E i danni non sono di poco conto, “sono ingenti, diverse decine di migliaia di euro”. Euro ai quali si andranno a sommare quelli che non entreranno nelle casse. Raggiunto telefonicamente Morsuillo ci ha spiegato che a turno le due sale resteranno chiuse per una giornata per permettere “di metterci una toppa”. “Si tratta di una soluzione temporanea, non rimarremo con gli schermi rattoppati, più in là li sostituiremo” ci ha spiegato.

I responsabili, però, potrebbero avere le ore contate perché sarebbero stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza. Tuttavia c’è tanta amarezza. “Quando un luogo di cultura, qualunque esso sia e chiunque lo gestisca, viene violentato in questa maniera gratuita si resta male. È un danno fatto all’intera città” ci dice. Ma è vietato mollare: “Resistiamo per la gente, altrimenti potremmo anche chiudere domani. E non è così che deve andare”.