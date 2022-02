Presa banda di ladri e rapinatori a Foggia: cinque arresti, beccata donna che spediva droga ai detenuti in carcere

Dieci persone arrestate, compresi i componenti di una banda di rapinatori e una donna che spediva droga in carcere. E’ questo il bilancio dell’ultima operazione ad ‘Alto impatto’ messa a segno in questi giorni nel Foggiano. In campo, circa 130 operatori di polizia, carabinieri e guardia di finanza che, con l’ausilio dei reparti speciali, hanno controllato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, accurati controlli e posti di blocco.

In particolare, a Foggia, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato cinque persone, appartenenti ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine ad esercizi commerciali, scoperta nel 2019 grazie all’inchiesta ‘Cavallo di Troia’ della Procura della Repubblica di Foggia. Gli arrestati, di età compresa tra i 23 e i 65 anni, sono stati colpiti da ordini di carcerazione con pene detentive oscillanti, per ciascuno di essi, da 1 anno e 3 mesi di reclusione sino a 6 anni ed 8 mesi di reclusione.

Gli agenti hanno arrestato, altresì, una persona di 24 anni che deve espiare, in regime di detenzione domiciliare, la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nel Comune di Foggia, personale del Nucleo Investigativo dell’Arma ha eseguito un provvedimento cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una ragazza, di 27 anni, per i reati di detenzione e spaccio aggravato e continuato di sostanze stupefacenti. Le attività investigative hanno evidenziato che la donna spediva, ad un detenuto ristretto al carcere di Foggia, dei pacchi contenenti degli indumenti all’interno dei quali occultava la sostanza stupefacente. In particolare, i carabinieri hanno intercettato e sequestrato un pacco all’interno del quale è stato rinvenuto un quantitativo di hashish, suddiviso in diversi involucri, da cui poter ricavare oltre 360 dosi.

Nell’alto Tavoliere, e più precisamente a Torremaggiore, i militari della Guardia di Finanza di San Severo e di Manfredonia, hanno arrestato un uomo, di 44 anni, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando 150 grammi di cocaina pura al 70% rinvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare, abilmente occultata nel tetto dell’abitazione dell’uomo, insieme alla somma di 4.600,00 euro in contanti. Nello stesso contesto operativo, i finanzieri hanno rintracciato uno straniero, non in regola con le norme di permanenza sul territorio nazionale, nei cui confronti è stato eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Tribunale di sorveglianza di Bari. L’uomo, dopo la notifica del provvedimento, è stato accompagnato alla frontiera per essere rimpatriato nel paese di origine.

A Rodi Garganico, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto e sequestrato 458 prodotti per la cura della persona nonché oggettistica per la casa. La merce è risultata confezionata in violazione della vigente normativa introdotta dal codice sul consumo.

Nel basso Tavoliere, invece, i carabinieri - a seguito dell’implementazione dei controlli operativi su strada - hanno arrestato due soggetti per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, in Cerignola, un uomo di 27 anni, che si trovava in stato di detenzione domiciliare per il reato di furto, è stato sorpreso in strada mentre rientrava nella propria abitazione. A Stornara, invece, un uomo di 33 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di ricettazione, dopo avere avuto una discussione con la propria moglie convivente, si è allontanato arbitrariamente dalla propria dimora. Avviate le ricerche, lo stesso veniva rintracciato dai carabinieri presso l’abitazione di altri parenti ed è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.