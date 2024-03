Cantieri in A14 e A16 nel Foggiano: chiusure notturne dal 2 al 6 aprile per garantire i lavori

Chiusure di interi tratti autostradali nei giorni 2 e 3 aprile 2024. In particolare, sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI' 2 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI' 3 APRILE

Sulla A14 Bologna-Taranto: sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari: San Severo; in uscita per chi proviene da Pescara: Termoli;

Ancora, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto.

Sulla A16 Napoli-Canosa: sarà chiusa la stazione di Candela, in entrata verso Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Grottaminarda;

Sarà inoltre chiusa l'area di servizio "Torre Alemanna sud", situata nel tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI' 3 ALLE 6:00 DI GIOVEDI' 4 APRILE

Sulla A14 Bologna-Taranto: sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari, per consentire lavori di pavimentazione. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "San Trifone ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, percorrere la SS16 Adriatica, verso San Severo e seguire poi le indicazioni per "A14", con rientro in A14 alla stazione di San Severo;

E sarà chiuso anche il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI' 4 ALLE 6:00 DI VENERDI' 5 APRILE

Sulla A16 Napoli-Canosa: sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli, per consentire lavori di pavimentazione. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Ofanto nord", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell'Ofanto in direzione di Cerignola e, alle porte della città, svoltare a sinistra, immettersi su viale di Ponente e poi sulla SP95 Candela-Cerignola, verso Candela, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela. Sulla A14 Bologna-Taranto:

Ancora, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Termoli o di San Severo;

Chiuso anche il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto.

DALLE 22:00 DI VENERDI' 5 ALLE 6:00 DI SABATO 6 APRILE

Sulla A16 Napoli-Canosa: sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli, per consentire lavori di pavimentazione. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Ofanto nord", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell'Ofanto in direzione di Cerignola e, alle porte della città, svoltare a sinistra, immettersi su viale di Ponente e poi sulla SP95 Candela-Cerignola, verso Candela, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela.

Sulla A14 Bologna-Taranto: sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Foggia;

Sarà chiuso, inoltre, il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto; chiusa anche l'area di servizio "San Trifone ovest", situata nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.