Centenario Fontana del Sele, chiuse al traffico Piazza Cavour e le vie limitrofe

Chiusura al traffico veicolare in piazza Cavour e nelle strade limitrofe. Il settore Mobilità e Traffico del Comune di Foggia ha emanato una ordinanza dirigenziale sui provvedimenti di circolazione. Dalle ore 8.00 di oggi e sino a fine esigenze, è stata disposta la chiusura parziale al traffico veicolare di Piazza C. B. Conte di Cavour tratto adiacente il pronao della Villa Comunale con istituzione del doppio senso di circolazione lato area Pedonale di via Lanza.

Tutti i veicoli provenienti da viale XXIV maggio, con direzione di marcia Corso Roma, e quelli provenienti da Corso Giannone con direzione di marcia via L. Scillitani e via Torelli, potranno impegnare la rotatoria di Piaza Cavour lato area pedonale Vincenzo Lanza.

Nella giornata di domani 12 aprile, dalle 14.00 fino a fine esigenze, saranno chiuse al traffico veicolare piazza Cavour e le seguenti interzezioni (sino a fine evento e smontaggio delle attrezzature): Largo Largo Giovanni Paolo II/Via Galliani – Largo Giovanni Paolo II/Via IV Novembre – Largo Giovanni Paolo II/Via G. Rosati - Via IV Novembre/Piazza Italia – C.so Roma/Via D. Cirillo - C.so P. Giannone/Piazza Cavour - C.so P. Giannone/Via S. Tugini - C.so P. Giannone – Via D. Cirillo - C.so P.

Giannone/Via la Rocca).

Fino a fine esigenze è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Galliani (tratto compreso tra Largo Giovanni Paolo II e Via L. Rossi) Area Destinata ai mezzi di servizio dell’organizzazione.

Dalle ore 14.00 di venerdì 12 aprile alle ore 1.00 del 13 aprile è istituito su ambo i lati il Divieto di sosta con rimozione forzata e eccetto i veicoli a servizio delle persone diversamente abili, in via G. Rosati (tratto compreso tra Largo Papa Giovanni Paolo II a Via V. Della Rocca), Viale XXIV Maggio (tratto compreso tra Via Piave a Via L. Scillitani), Via L. Scillitani (tratto compreso tra Viale XXIV Maggio e Via M. Sabotino), Via A. Torelli, C.so P. Giannone (tratto compreso tra Via S. Tugini e Piazza C. B. Conte di Cavour).

Nella giornata di domani, è disposta anche la dislocazione del capllinea dei mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, da via Galliani a via Mazzei.