Ennesimo caso di violenza nel carcere di Foggia: prima minaccia il direttore, poi tenta di strangolare il comandante

"Quello che è accaduto nella data di ieri dovrà costringere l'amministrazione centrale ad intervenire con grande vigore e determinazione per porre fine a questi comportamenti che creano grande malessere anche alla stragrande maggioranza dei detenuti". È quanto dichiara in una nota il Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria) in merito all'ennesimo episodio di violenza nel carcere di Foggia, verificatosi nella giornata di ieri.

"Questo disprezzo delle regole da parte di alcuni detenuti lo si è constatato ancora una volta nella giornata, allorquando un detenuto di origini laziali di circa 40 anni che doveva comparire davanti al consiglio di disciplina interna per violazioni precedenti, invece di accettare la giusta punizione ha iniziato ad inveire e minacciare pesantemente prima il direttore del carcere che non si è fatto minimamente intimidire, poi aggredendo il personale in servizio che con grande fatica, è riuscito a riportarlo nella sezione ove era ristretto. Una volta nella propria stanza lo stesso ha distrutto arredi e suppellettili", si legge nella nota del Sappe.

Successivamente, l'uomo, dopo aver chiesto di parlare con il comandante si sarebbe scagliato contro di lui tentando di strangolaro: "Anche in questo caso il pronto intervento dei poliziotti presenti e la reazione del Funzionario hanno risolto una situazione che poteva avere un risvolto molto più drammatico. Il carcere di Foggia ormai è diventato un fortino assediato da detenuti violenti e prepotenti, dove Direttore, Comandante e poliziotti eroicamente e con grande coraggio, professionalità, disprezzo del pericolo cercano di tenere alta la bandiera della legalità e del rispetto delle regole, attendendo dei rinforzi che purtroppo non arrivano, nonostante il Capo del DAP, quello del personale abbiano toccato con mano la grave situazione che viene vissuta all?interno del penitenziaria del capoluogo dauno", denuncia il Sindacato.

"Che il carcere di Foggia sia diventato un inferno lavorativo lo dimostra anche il fatto che l?amministrazione centrale non trova poliziotti che ci vogliono venire a lavorare, nonostante abbiano la possibilità di avvicinarsi alle loro famiglie. Come pure le decine e decine di richieste di trasferimento in altre sedi presentate al sindacato dai poliziotti di Foggia sta a dimostrare che lo Stato deve mettere in campo le forze migliori per riportare il penitenziario sotto il suo controllo, oppure presto potremmo assistere ad un'altra evasione ancora più eclatante di quella del 2020", avverte il segretario nazionale Federico Pilagatti, che poi aggiunge: "Nulla possono i responsabili del carcere poiché hanno raschiato il fondo del barile per poter controbattere in maniera efficacia la grave situazione che si vive nel carcere di Foggia".