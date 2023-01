Incidenti stradali a Capodanno: doppio impatto a Foggia, quattro feriti

Due incidenti stradali e quattro feriti, a Foggia, nel giorno di Capodanno. Questo il bilancio tracciato dalla polizia locale cittadina, incaricata di eseguire i rilievi di entrambi i sinistri.

Il primo incidente è avvenuto alle 6 del mattino, in via Trinitapoli, dove sono entrate in collisione una Ford ed una Renault. Dopo l'urto, che ha provocato 2 feriti, gli occupanti di uno dei mezzi coinvolti si sono dati alla fuga a piedi. In corso le indagini degli agenti della polizia locale per risalire ai fuggitivi. Il secondo incidente, invece, è avvenuto su via Martiri di via Fani; a scontrarsi sono state due Fiat. A causare l'impatto potrebbe essere stata una mancata precedenza. Anche in questo caso, sono stati due i feriti, entrambi trasportati in pronto soccorso.