Foggia riabbraccia Roy e Kolyvanov. Emozioni infinite e ricordi indelebili: "Il cuore batte ancora forte"

Non giocano più da un bel po’, ma il ritorno in Capitanata scatenerà sempre un minestrone di emozioni difficile da spiegare. Parli di Foggia e per Roy e Kolyvanov gli occhi si illuminano, brillano pensando a com’era bello lo Zaccheria stracolmo quando esplodeva ammirando le loro prodezze e quelle di una delle più belle realtà che il calcio italiano ricordi. Emozioni che neppure la pandemia – e le conseguenti restrizioni che hanno limitato i festeggiamenti per il centenario – è riuscito minimamente a censurare.

Foggia per Roy e Kolyvanov, come per tanti altri calciatori, non è stata una semplice tappa delle rispettive carriere, ma molto di più. Per l’olandese, primo affare di mercato messo a segno da Mino Raiola (ufficialmente giunto in Capitanata come suo interprete), Foggia è anche la città in cui è nata sua figlia. Ed è proprio in maglia rossonera che l’esterno offensivo scuola Ajax diede il meglio di sé, sin dall’esordio con gol alla Lazio, passando per i gol realizzati nella stagione 1993/94, conclusasi a un passo dalla zona Uefa. “Qual è il più grande insegnamento che mi ha lasciato Zeman? Fare gol”.

In quel Foggia c’era già Kolyvanov, giunto insieme al connazionale Shalimov. Un anno di rodaggio alle spalle di Rambaudi, Baiano e Signori, prima di prendersi la ribalta nelle stagioni successive. Tanti gol e mai banali (per conferma, chiedere a Sebastiano Rossi), come quelli rifilati al Parma di Nevio Scala, Zola e Asprilla, nel pirotecnico 3-2 in rimonta, una delle più belle gare che si ricordino allo ‘Zaccheria’. Ricordi che sono vivi nella memoria del russo, che a Foggia non metteva piede da undici anni (durante i festeggiamenti dei 90 anni del Foggia calcio, ndr). Nella giornata di ieri, insieme a Roy, è tornato a calcare l’erba dello ‘Zaccheria’: “Mi veniva da piangere. Il cuore batte ancora forte”.