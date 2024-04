Marciapiede rovina la festa, uomo cade e si ferisce alla testa. Residenti infuriati: "Avevamo segnalato il pericolo"

Il marciapiede 'rovina' la festa in parrocchia. E' successo nella mattinata di ieri, in piazza Aldo Moro, alle spalle della Chiesa di San Gugliemo e Pellegrino, dove era in corso un momento di festa e convivialità con i parrocchiani.

A causa del marciapiede rotto e sconnesso, un uomo è caduto rovinosamente provocandosi una vistosa e sanguinante ferita alla testa. Sul posto è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118, che ha preso in carico il malcapito, portando lo stesso in ospedale per le cure del caso.

Un episodio spiacevole che non doveva verificarsi, soprattutto dopo le denunce dei cittadini che avevano segnalato, proprio su queste colonne, lo "stato pietoso" di quel marciapiede. "Avevamo segnalato il pericolo", sbottano i residenti della zona che sono sempre più intenzionati ad avviare una raccolta firme da sottoporre all'Amministrazione comunale.

"Le condizioni di quel marciapiede (ma anche quello dirimpetto) costituiscono un pericolo per tutti", continuano. "Per i pedoni - e le cadute, rovinose, sono continue - ma anche per gli automobilisti, che si ritrovano persone, passeggini e carrozzelle costrette a camminare sulla sede stradale per evitare di procedere su un manto talmente sconnesso. Ribadiamo il concetto: bisogna intervenire presto, prima che accada qualcosa di irreparabile”, concludono.