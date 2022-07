Cade lampione: tragedia sfiorata in via Sant'Alfonso de' Liguori

Non si sono registrati, fortunatamente, danni a cose o persone in via Sant'Alfonso de' Liguori, dove pochi minuti fa un lampione, verosimilmente per il forte vento, è caduto finendo al centro della carreggiata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, per regolare il traffico e facilitare la rimozione del lampione. Le forti raffiche di vento continuano a sferzare la città, ma, a ora, non si registrano grossi interventi da parte dei vigili del fuoco.