Palo della luce cade in via Gramsci: colpite quattro auto in sosta

Un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo in via Gramsci, a Foggia. Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi. Nella corsa verso l'asfalto, il palo ha colpito e danneggiato quattro autovetture in sosta, due per lato della strada. Fortunatamente non si registrano feriti nè persone coinvolte. Attivato il servizio per la bonifica e messa in sicurezza della zona.