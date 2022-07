Asfalto distrutto in via Redipuglia, petizione dei residenti non basta: "Abbandonati dalle istituzioni"

“Viviamo da anni una situazione di totale abbandono da parte delle istituzioni”. Comincia così la missiva dei residenti di via Redipuglia, allegata a una raccolta firma, inviata al Comune di Foggia lo scorso 23 giugno.

Nella lettera si denuncia lo stato di precarietà avanzata in cui versa il manto stradale, flagellato dalle buche, molte delle quali piuttosto profonde. Non si contano i danni alle auto, per non parlare dell’elevato pericolo per l’incolumità delle persone: “Non possiamo permettere ai nostri figli di andare in bicicletta o camminare senza la presenza di un adulto che impedisca loro di farsi male”. A rischio anche gli anziani, come attesta l’incidente occorso a una donna, inciampata su una buca mentre stava conferendo la spazzatura negli appositi contenitori”.

A distanza di quasi un mese dalla petizione, non si vedono risultati. Qualche residente ha provveduto, alla meglio, a colmare alcuni dei ‘crateri’, ma la situazione resta precaria: “Questa è una strada trafficata, non soltanto da noi, ma anche da ferrovieri e viaggiatori”.