Caos in via Piave: uomo rovescia contenitori del vetro, strada piena di bottiglie e detriti

Caos all'alba, in via Piave, a Foggia, dove un uomo ha riversato lungo la strada i contenitori del vetro "inondando" la strada di bottiglie e detriti, causando frastuono e pericolo alla viabilità.

Il fatto è successo intorno alle 6 del mattino e la circostanza è stata denunciata sui social da cittadini e associazioni di quartiere: "Un uomo di colore, in evidente stato confusionale e forse sotto l'effetto di sostanze, ha riversato lungo tutta la strada una miriade di bottiglie di vetro provenienti da contenitori destinati allo stoccaggio", denuncia Alessandro in un post (in basso).

"Questo ha creato un pericolo enorme per la circolazione, mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica. La situazione è diventata davvero insostenibile e necessita di interventi immediati per evitare che possa degenerare ulteriormente", aggiunge. Sul posto sono poi intervenute le forze di polizia e la ditta incaricata di ripulire l'area.