Foggia bloccata, taxi non riesce a passare e passeggera rischia di perdere il treno: "Adesso basta!"

La rabbia dei tassisti è comprensibile ed anche condivisibile laddove lo svolgimento della prestazione di servizio avviene in condizioni particolari.

Dei disagi degli operatori del settore se n'è ampiamente discusso anche attraverso la voce dei tassisti su queste colonne, ma evidentemente la situazione non è cambiata, atteso che questa mattina una donna è riuscita ad arrivare in stazione e a prendere il treno sul gong. Questo perché era in corso la maratona 'Fuggi a Foggia' e la viabilità era praticamente interrotta. "Stavo per perdere il treno perché tutte le strade erano bloccate ed il taxi che doveva condurmi in stazione ha dovuto cercare mille vie d’uscita. Solo in questa città i mezzi autorizzati dal comune non hanno corsie privilegiate, lo trovo davvero degradante".

A Foggiatoday il tassista che ha accompagnato la passeggera conferma l'accaduto, compreso il fatto che non esisterebbero in città corsie preferenziali per i taxi: "Non esistono, credo sia l'unica città d'Italia a non averne. Foggia è bloccata da giovedì mattina, ho rischiato di far perdere il treno alla signora per un minuto".

Il tassista non è contrario alle manifestazioni, ai concerti e agli eventi, anzi, perchè portano anche economia in città, ma difende il proprio lavoro e chiede che possa essere svolto senza intralci: "Ci hanno tolto tutte le corsie preferenziali, gli operatori della polizia locale non hanno saputo indicarci la strada alternativa, perdipiù davanti alla stazione continuano ad operare gli abusivi, ci vorrebbe una postazione fissa".