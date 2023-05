Auto data alle fiamme in via Sprecacenere: potrebbe appartenere ai killer di Prencipe

Sono in corso le indagini della Polizia, sull'omicidio di Salvatore Prencipe, ucciso nella tarda serata di oggi in via Kennedy, alla periferia di Foggia. L'uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco che non gli hanno dato scampo. Pochi minuti dopo l'agguato, le forze dell'ordine hanno rinvenuto una auto in via Sprecacenere.

L'auto, una Fiat Grande Punto - quasi certamente rubata - è stata data alle fiamme e giaceva in un terreno agricolo, e potrebbe essere quella che trasportava i killer di Prencipe.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, carabinieri e polizia, che è al lavoro per rilevare il numero di telaio del mezzo, per risalire al luogo in cui sarebbe stato rubato.