I vandali non risparmiano neppure il Muro della Solidarietà: danneggiato l'attaccacuore di via Sant'Antonio

Uno strumento emblema della solidarietà, ma che avrebbe dovuto testare anche l'attaccamento della comunità ai propri piccoli patrimoni. Questa era ed è la funzione degli attaccacuore, i due muri della gentilezza installati al quartiere Cep e in via Sant'Antonio la scorsa estate.

Il 'test' ha avuto esiti positivi fino alla giornata di ieri, quando ignoti hanno danneggiato una delle mensole del 'muro della gentilezza' di via Sant'Antonio.

"Non c’è limite al peggio. Spaccato a Foggia il muro della gentilezza, la Parete in cui a qualsiasi ora del giorno e della notte si possono appendere indumenti invernali ed estivi, scarpe e accessori al fine di donarli. Vandali e insulsi: una volta riparato andiamo a donare ancora di più, non diamogliela vinta!", ha dichiarato l'europarlamentare Mario Furore.

"Pare proprio che la spirale di Gentilezza innescata dalla presenza di un oggetto inanimato abbia offerto l’occasione alla comunità foggiana di esprimersi facendo entrare un raggio di luce da una crepa. Il Muro è un pretesto, un piccolo seme gettato nella terra da cui è nata una pianta rigogliosa di solidarietà e vicinanza. Si sta costruendo piano piano uno spirito di comunità che certo non potrà essere scalfito da un piccolo gesto di maleducazione civica. Grazie al fratello o alla sorella che ci hanno offerto questa occasione di riflessione. Lo aggiusteremo o forse no, ma il processo di costruzione di una comunità solidale e fraterna ormai si è avviato e nessuna crepa potrà fermarlo", il commento di Patrizia Lusi, commissaria dell'asp Addolorata, promotrice del muro della Gentilezza.