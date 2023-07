Vandalizzato il murale dedicato a Zdenek Zeman: scritte volgari e disegni osceni sull'opera realizzata in vico La Porta

"Il passato non si dimentica", soprattutto nel calcio, soprattutto se si parla di Zdenek Zeman. Evidentemente, però, non l'ha pensata così l'autore (o gli autori) del vergognoso atto vandalico contro il murale dedicato al tecnico boemo in vico La Porta.

Da alcune ore disegni osceni e scritte varie sono apparse su tutta l'opera che ritrae il volto dell'ex allenatore del Foggia. Il murale, realizzato dagli artisti Caktus e Maria Artwork grazie all'impegno del comitato Rossoneri per Sempre e dell'associazione di volontariato Regime Rossonero, fu inaugurato nell'aprile di un anno fa, alla presenza di alcuni ex calciatori del Foggia di Zemanlandia (da Beppe Signori a Onofrio Barone).

Un gesto vergognoso e che non trova alcuna spiegazione o parvenza di giustificazione nelle polemiche scoppiate alla vigilia e subito dopo le semifinali playoff tra Foggia e il Pescara, dove il boemo ha fatto ritorno alcuni mesi fa.