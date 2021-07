Foggia, vandali danneggiano gettoniera di un autolavaggio. Il titolare: "È la quarta volta che accade"

"Questa città non crescerà mai con persone come queste", è l'amaro commento del titolare dell'autolavaggio Sette di via Leone XIII, oggetto ancora una volta di atti vandalici all'interno della propria attività.

In un video pubblicato su Facebook, le telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura, riprendono quattro ragazzi intenti a spruzzare, con la pistola di pulizia, della schiuma attiva su una delle gettoniere presenti all'interno dell'autolavaggio, danneggiandola. "È in corso un preventivo per quantificare l'entità del danno. È già la quarta volta che mi capita. Stamattina mi sono recato in questura per formalizzare la denuncia".