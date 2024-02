Accusato di violenza sessuale su minore ma era innocente: fine di un incubo, assolto dopo 8 anni

Accusato di violenza sessuale a carico di minori, dopo 8 anni esce dall’incubo con una assoluzione piena. Un esito giudiziario “che mi ha restituito la dignità di padre e di uomo”, spiega l’uomo che ripercorre l’inferno processuale che ha vissuto “portando sulle spalle il peso di una imputazione grave quale quella di violenza sessuale a carico di minore”.

“Oggi voglio esprimere la mia riconoscenza agli organi di giustizia tutti nonché al mio avvocato Marcello Oreste di Giuseppe, del Foro di Foggia, per avermi seguito con passione, professionalità nelle gravi vicende processuali che mi hanno riguardato”, racconta l’uomo.

“Per ben due volte, prolungatesi per quasi otto anni, sono stato e ho subito la gogna e il vilipendio morale e sociale che comporta avere sulle spalle il peso di una imputazione grave quale quella di violenza sessuale a carico di minori. La giustizia ha dimostrato con ben due sentenze di assoluzione, per due episodi diversi, la mia innocenza e mi ha restituito la mia dignità di padre e di uomo”.

“Plurimi sono stati i momenti di sconforto, di paura nei quali troppo spesso sono stato lasciato solo se non avessi avuto la guida professionale ma soprattutto umana dell’avv. Di Giuseppe. Per me semplicemente Oreste. Avvocato che non mi ha mai trattato da cliente, da assistito ma ha saputo giorno dopo giorno guidarmi in quel percorso tortuoso che è la giustizia ma nella quale bisogna sempre credere quando si è innocenti".

"Oggi - conclude - mi viene restituita la dignità ma troppo spesso questi processi penali diventano solo un veicolo per annientare un padre, un marito, un uomo perbene”.