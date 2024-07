Avvocato morto in A14, autotrasportatore assolto con formula piena: "Il fatto non sussiste”

Assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Finisce così l'incubo giudiziario di un autotrasportatore del posto, accusato di omicidio stradale per l’incidente - un tamponamento avvenuto in A14, nel tratto tra Cerignola e Foggia - nel quale perse la vita l’avvocato Ciro Nardelli. Il fatto risale al 10 agosto del 2023 e ha portato all’avvio del procedimento penale, incardinato dinanzi alla gup Roberta Di Maria, a carico dell’autotrasportatore riconosciuto innocente dal Tribunale di Foggia.

La lettura della sentenza è avvenuta poco fa: l’imputato è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”; nel corso della mattinata, anche la procura (pm Enrico Infante) aveva chiesto, nella sua requisitoria, una sentenza assolutoria, ma con formula dubitativa, poiché non erano emersi evidenti elementi di dolo nella condotta dell’autotrasportatore. Richiesta rilanciata poco dopo anche dalla difesa dell’imputato (avvocati Sabino Di Sibio e Giovanni Diego La Torre) mentre i legali di parte civile (avvocati Matteo Antonio Starace e Fabio Debellis) hanno invocato la condanna per omicidio stradale.

Tra gli accertamenti disposti nell'immediatezza dei fatti dal pm titolare del fascicolo, vi furono accertamenti tossicologici a carico del conducente del mezzo pesante che sono risultati negativi, e accertamenti tecnici sulla tenuta del mezzo nonchè sulla velocità adottata. “Tutto è risultato in regola e non ci sono condotte colpose da contestare al mio assistito", aveva commentato a FoggiaToday l'avvocato Sabino Di Sibio, anticipando la richiesta di riesumazione della salma, al fine di sottoporla ad esame autoptico per rintracciare i segni di un eventuale malore che, colpendo il legale alla guida, ha determinato l’arresto anomalo dell’auto in carreggiata, dove è stata poi tamponata dal mezzo che sopraggiungeva.

Riesumazione e autopsia disposta dalla gup ed eseguita nei mesi scorsi dal medico legale Luigi Cipolloni dell’Università di Foggia. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.