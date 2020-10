Via Napoli, ci risiamo: l'asfalto si sgretola, altre quattro buche segnalate dai cittadini

Via Napoli. Nuove buche sono comparse negli ultimi giorni, facendo montare l'indignazione tra i residenti, che nei giorni scorsi hanno segnalato il problema alla polizia Locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tutto, a poco più di un mese dall'intervento di manutenzione sul manto stradale, rifatto in estate - con relativa installazione della pista ciclabile -, che all'inizio del mese di settembre ha cominciato a sgretolarsi in più punti. All'origine del problema, allora, la scelta del tipo di materiale (un asfalto fonoassorbente) la cui resa, però, fu del tutto insoddisfacente. Circa 40 giorni dopo il nuovo intervento, sono già 4 le buche segnalate alla Polizia Locale, che è intervenuta per immortalare i danni e segnalarli al comando.