Svolta sul tentato omicidio di via Fuiani: arrestato 30enne. Il ferito era pronto a vendicarsi

Spari in via Fuiani, arrestato 30enne foggiano. Gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno, infatti, eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 30enne, sottoposto alle indagini preliminari, in relazione al reato di tentato omicidio avvenuto il 15 ottobre scorso.

A rimanere ferito, a colpi di pistola, è stato un 23enne del posto, che era in in coda al semaforo, a bordo della propria auto, con la compagna e la figlia di appena 4 anni.

Gli agenti, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno avviato una attività investigativa che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza e di ricostruire la dinamica degli eventi.

L’evento - è emerso - sarebbe scaturito da un litigio avvenuto qualche giorno prima; il presunto responsabile, dopo essere stato rintracciato nei pressi della sua abitazione, è stato associato al carcere di Foggia.

La successiva attività investigativa ha permesso, inoltre, agli agenti di scoprire che il 23enne ed un suo amico avessero nella propria disponibilità armi, presumibilmente procurate per vendicare l'accaduto.

Per tale motivo, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenedo armi illegalmente detenute e i due soggetti sono stati arrestati per il reato di detenzione illegale di armi e associati al carcere.

“Nel complimentarmi con i poliziotti della Squadra Mobile, che hanno dato l’ennesima prova di grandissima professionalità, intendo sottolineare come, ancora una volta, per motivi futili è stata sfiorata una tragedia", ha spiegato il questore di Foggia, Ferdinando Rossi. "L’azione di prevenzione e contrasto delle forze di polizia sul territorio foggiano, coordinate efficacemente dall’Autorità Giudiziaria, riesce a dare puntuali risposte alle esigenze di sicurezza dei cittadini”, conclude.