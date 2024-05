Caos sui binari: 17enne con coltello e maschere di volti umani aggredisce agenti

Diciassettenne crea il caos lungo i binari della ferrovia foggiana e viene arrestato dalla polizia ferroviaria.

Trovato in possesso di un coltello, due cacciaviti e altrettante maschere in gomma raffiguranti volti umani nascoste nello zainetto, il 17enne ha reagito con violenza al controllo della polizia ferroviaria, insultando, spintonando e graffiando gli agenti al punto da provocare loro e scoriazioni e lesioni.

Per questo motivo è stato arrestato per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e denunciato per il possesso ingiustificato del materiale posto sotto sequestro (nella foto in basso).

Il fatto risale agli scorsi giorni, quando gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in danno di viaggiatori, hanno sottoposto a controllo il ragazzo mentre sostava nei pressi di un binario della stazione e, mostrandosi sin da subito non collaborativo alle richieste dei poliziotti, veniva perquisito, nonostante inveisse contro gli stessi con spintoli e graffi, provocando loro delle lesioni.

Il ragazzo è stato quindi associato presso l’Istituto Penitenziario per Minori di Bari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.