'Volanti' fermano 24enne: sorpreso con cocaina e hashish, una mannaia e un kit per furti d'auto

Sorpreso dalla polizia con 22 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, già suddivisi in dosi pronte per essere cedute, e una pericolosa mannaia.

A finire nella rete dei controlli delle 'Volanti' è stato un foggiano di 24 anni, arrestato per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Al controllo di polizia, il ragazzo mostrava un eccessivo stato di agitazione: sottoposto a perquisizione, poi, è stato trovato in possesso dello stupefacente - cocaina, già suddivisa in porzioni - per un peso complessivo di 22 grammi, ma anche hashish per 263 grammi, materiale di confezionamento e bilancini, una mannaia e diverse attrezzature elettroniche per la perpetrazione di furti d’auto, oltre a diverse chiavi di autovetture di cui il predetto non riusciva a giustificarne la provenienza.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale e il giovane è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.