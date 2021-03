Traffico di droga nel Foggiano: polizia arresta 37enne su mandato internazionale

Personale appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Foggia ha tratto in arresto in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso su richiesta dell'Autorità Giudiziaria tedesca H. M., cittadino marocchino classe 84, con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish.

A seguito della segnalazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, circa la presenza nel capoluogo dauno del 37enne (destinatario del precitato mandato d'arresto-provvedimento giudiziario in cui si estrinseca la collaborazione tra Stati appartenenti all'Unione Europea, volto a consentire l'arresto e la consegna da parte di altro Stato membro di un soggetto ricercato ai fini dell'esercizio dell'azione penale), gli Agenti della Squadra Mobile, nell'ambito di una articolata attività investigativa, hanno ritracciato il destinatario del provvedimento presso una abitazione non direttamente a lui riconducibile.

L'uomo è ritenuto responsabile di traffico di sostanza stupefacente del tipo hashish, e in particolare di aver trasportato nel luglio 2020, in concorso con altre persone, un ingente quantitativo di hashish dall’Olanda sino ad un casolare ubicato in questa Provincia, per la successiva alimentazione del mercato di spaccio al dettaglio. Il 37enne, a seguito dell'arresto è stato associato presso la locale Casa Circondariale.