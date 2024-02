A fuoco un podere agricolo in località Arpinova. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, nella borgata foggiana: intorno alle 19.30, le fiamme hanno avvolto la struttura rurale e l'annesso magazzino, al cui interno erano stoccati attrezzi, legname ed altro materiale andato distrutto.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, giunti sul posto con una squadra e col supporto di una autobotte: in circa 3 ore, gli uomini del 115 hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Non si registrano feriti, nè intossicati. Restano da accertare le cause dell'incendio, quasi certamente di natura accidentale.