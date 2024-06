Foggia in ansia per Marco: "E' scomparso da giovedì". L'appello dei familiari: "Aiutarci a trovarlo"

Foggia è in ansia per Marco Lauriola, foggiano comparso dallo scorso giovedì. L'appello è scattato sui social, dove i familiari stanno condividento la sua foto nella speranza che qualcuno possa aiutare loro a rintracciarlo.

"La mia famiglia da giovedì sta vivendo un'angoscia tremenda: è sparito mio cugino Marco Lauriola, il più piccolo della famiglia", scrive Mariana. "Marco ha una disabilità grave causata da un'aneurisma cerebrale che lo colpì quando era un giovane e brillante studente di ingegneria. La vita è stata durissima con lui perché dopo pochi anni sono morti i suoi genitori, i miei zii. Marco vive con Giuseppe, suo fratello, che in questo momento è disperato come lo siamo noi cugini", spiega.

"Marco non deambula da solo ed ha bisogno di medicinali ed assistenza continua. Dalle telecamere in casa si evince che il suo allontanamento è stato volontario, ma non si vede con chi si è allontanato e che si sta approfittando di lui. Vi prego di aiutarci a trovarlo. E'alto, robusto, occhi azzurri e, ripeto, deambula molto male. Chi lo sta aiutando in questa sua decisione gli sta facendo del male! VI prego di condividere questo mio post sulle vostre pagine, dobbiamo ritrovarlo perché più passano i giorni - conclude la donna - e maggiore è la possibilità di andare incontro ad una tragedia".

Sullo stesso social è apparso anche il messaggio del fratello Giuseppe: "Siamo molto preoccupati per te per la tua salute mentale e fisica. Sappi che abbiamo fatto regolare denuncia alla polizia di stato. Chi ti ha aiutato ad allontanarti non ti sta aiutando per niente. Hai bisogno di medicine e non so se le hai. Devi fare fisioterapia. Insomma hai da fare. Ti ripeto chi ti sta aiutando a scappare non ti sta aiutando ma anzi sta commettendo un reato del quale dovrà rispondere davanti alla magistratura".