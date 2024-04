Blitz al Quartiere Ferrovia, controlli massivi e sequestri: "Continueranno senza soluzione di continuità"

Il Quartiere Ferrovia continua ad essere nel mirino delle forze di polizia, con attività finalizzate alla prevenzione e repressione di forme di abusivismo commerciale e di illegalità diffusa.

Nella mattinata di ieri, gli agenti della questura hanno effettuato un intervento operativo congiunto, in forma massiva, che ha circoscritto le arterie principali del richiamato comprensorio, operando capillari attività di controllo a soggetti rintracciati, nonché verificando autorizzazioni o licenze di alcuni esercizi commerciali operanti in quel sito urbano.

Il risultato dell'attività operativa ha condotto al sequestro di merce abusivamente venduta tra via Podgora e via Monfalcone per un totale di 25mila pezzi; al sequestro di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa; alla notifica di un ordine di allontanamento del questore; al sequestro amministrativo di 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di una segnalazione alla prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Ancora, sono state elevate 7 sanzioni al CdS relative alla sosta vietata, 91 persone identificate, 20 veicoli controllati e 6 locali commerciali controllati. "Le attività di contrasto al degrado urbano - assicurano dagli uffici di polizia di via Gramsci - continueranno senza soluzione di continuità".