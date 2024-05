Omicidio Traiano, condanne annullate e processo da rifare: la rabbia del nipote di Francesco Traiano

"Non mi va di usare le solite frasi. Mi sento solo di dire che mio zio era figlio di questo paese, un contribuente perfetto, ucciso solamente perché lavorava onestamente. E allora, quando finirà questa continua tutela per chi commette i reati? Quando si inizierà a pensare a chi realmente sta soffrendo? Quando si inizierà a pensare a chi non ha nemmeno la possibilità di andare a colloquio in un carcere, ma solo quella di accarezzare un marmo freddo con un lumino?"

Lo sfogo, amarissimo e pieno di rabbia, è quello di Alfredo Traiano, nipote di Francesco, il titolare del bar 'Gocce di Caffè', a Foggia, ferito a morte durante una violenza rapina. Per il fatto, sono stati rinviati a giudizio quattro giovani foggiani, più un quinto - minorenne all'epoca dei fatti - condannato per aver sferrato la coltellata fatale. Il procedimento, dopo la sentenza di Appello, è giunto in Cassazione dove ieri è stato discusso il ricorso.

La Corte ha annullato le condanne ai quattro indagati, per i quali sarà necessario un nuovo processo d’Appello per rideterminare le pene. "Quando il silenzio della speranza prende possesso, lo stato cambia rotta. E improvvisamente non mi sento parte di questo tricolore", spiega Alfredo, che in tutti questi anni ha portato avanti la memoria dello zio, prendendo in mano le redini della sua attività.

"Mi viene da dare un’altra spiegazione a questi tre colori: il rosso, il colore del sangue di tutte le vittime innocenti uccise in questo paese e messe in un cassetto, perché il tempo non ha fatto altro che raffreddare la rabbia del popolo, e allora si fanno sconti a chi commette reati; il bianco, quel colore che dovrebbe dimostrare la limpidezza, ma invece l'unica cosa limpida è l'animo di chi è stato ucciso ingiustamente; il verde, dimostra la speranza, quella che hanno costantemente i parenti, che nonostante l'uccisione dei loro cari, non possono fare altro che sperare nella giustizia, quella vera che non arriverà mai".

"Io la speranza non la perderò mai", assicura. "L’ho promesso a Francesco e ai suoi genitori, perché finché il mio cuore batterà, Francesco continuerà a vivere".