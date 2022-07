Tragedia sfiorata in via Matteotti: grosso albero cade al centro della strada

Si iniziano a contare i primi danni per la tempesta di pioggia, vento e grandine giunta in Capitanata e nel comune capoluogo.

Pochi minuti fa un grosso albero è caduto in via Matteotti, una delle vie principali del capoluogo. Nella caduta l'albero ha anche travolto un palo della segnaletica stradale. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale e i vigili del fuoco, attualmente ancora in azione per la messa in sicurezza della via. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti.