Azione criminale colpisce oleificio foggiano, 108 alberi di ulivo tagliati: "Un colpo al cuore, ma andremo avanti"

103 piante di olivo brutalmente tagliate. Il gesto inqualificabile di ignoti che ha colpito l'oleificio Cericola di Foggia. A darne notizia, l'azienda stessa sulla sua pagina Facebook: "Tutta la nostra famiglia lavora con amore la terra. Ogni pianta è per noi come un figlio, lo curiamo con amore perché ci piace farlo, per offrirvi un olio extravergine di oliva qualitativamente ottimo e per valorizzare la bellezza dei nostri paesaggi nel mondo. Purtroppo non tutti condividono la nostra filosofia. Oggi ci siamo svegliati con questa brutta sorpresa. Un colpo al cuore per tutto il nostro team”, si legge sul post di denuncia.

Ma il vile gesto non fermerà i titolari dell'azienda. “La nostra rabbia si è trasformata in tristezza, ma non in rassegnazione. Andremo avanti con maggiore passione e con attenta testardaggine, per noi e per voi. Per la Puglia”.