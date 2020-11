Spari al quartiere Candelaro: 50enne ferito a una gamba sotto casa

Si torna a sparare a Foggia. È accaduto poco fa in via Mendolicchio, nel quartiere Candelaro, dove un uomo è rimasto ferito a una gamba davanti al portone della propria abitazione. Si tratta di Giuseppe de Tinno, 50enne con piccoli precedenti.

È stato lui stesso a chiamare i soccorsi e ad allertare le forze dell'ordine. Diversi i colpi di arma da fuoco esplosi (almeno cinque) alcuni dei quali hanno ferito di striscio l'uomo, che ora è ricoverato in ospedale, ma non versa in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione sembra che i colpi siano stati esplosi al termine di un acceso diverbio. L'uomo non risulta collegato a clan mafiosi.