Foggia, schiaffeggiato ragazzo con la pettorina della Lega: stava distribuendo materiale elettorale per la candidata Di Natale

Ha inveito contro i ragazzi che indossavano la pettorina della Lega e poi ha schiaffeggiato uno di loro. È successo ieri mattina, alle 11 circa, nelle vicinanze del centro commerciale Mongolfiera, a Foggia, all'intersezione tra viale degli Aviatori e via Natola. Un uomo si è fermato al semaforo, con fare minaccioso ha agitato il telefonino e ha aggredito verbalmente i giovani che distribuivano il materiale elettorale di Maddalena Di Natale.

La candidata alle elezioni regionali si trovava lì in quel momento, in compagnia del marito. Hanno invitato l'uomo a lasciare in pace il ragazzo ma quando si sono allontanati, pensando che fossero andati via, non ha desistito dal suo proposito, ha attraversato la strada e ha continuato a infastidire i ragazzi. Si sarebbe accanito contro di loro perché portavano il simbolo del partito di Matteo Salvini. In pochi istanti la situazione è degenerata ed è partito uno schiaffo. Assieme alla candidata e al marito in soccorso del ragazzo sono intervenuti anche altri automobilisti. L'uomo, a quel punto, è andato via. Il giovane, spaventato, è stato confortato da quanti sono accorsi in suo aiuto e ha poi ripreso il suo giro.

Maddalena Di Natale, che ha scelto la formula all'americana per la sua campagna elettorale con biciclette, volantinaggio e cartelloni piuttosto che la comunicazione tradizionale, parla di "bullismo mediatico, sociale e indottrinato": "Subiamo continui attacchi e violenze psicologiche, come se facessimo chissà quale atto impuro. Sui social riceviamo continue offese. Ora si è passati anche alla violenza fisica. Se la prendono solo con la Lega. Non è concepibile che io non possa fare volantinaggio o che i nostri sostenitori non possano semplicemente portare avanti la loro ideologia. Non si può vivere un clima del genere durante una competizione elettorale, questa non è democrazia".