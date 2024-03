Studente aggredito in fiera, calci e pugni anche al compagno della madre: "Un’esperienza terribile"

Una violenza gratuita e ingiustificata, riversata su un ragazzo di appena 16 anni e sul compagno della madre, intervenuto in sua difesa. “E’ stata un’esperienza terribile per tutti noi”, prova a sintetizzare la madre, ancora sconvolta per l'accaduto.

Il fatto risale allo scorso 12 marzo quando, nel padiglione della Fiera di Foggia, era ospitato l’evento ‘Gate e Gusto’. E’ qui che uno studente di un istituto tecnico cittadino - impegnato con i compagni di classe e gli insegnanti in un progetto parascolastico come addetto al check-in, con il compito di controllare i biglietti di ingresso - è rimasto vittima di una aggressione da parte di un agente di commercio.

Nei confronti di quest’ultimo, identificato sul posto dalla polizia, è stata depositata una denuncia-querela con l’accusa di lesioni personali.

La scena è avvenuta sotto lo sguardo attonito dei compagni di classe e dei familiari del ragazzo, presenti all’evento in qualità di visitatori: poco prima delle 14, “un uomo che indossava una giacca di colore beige, pantaloni neri e capelli biondi”, si legge nella denuncia, “sferrava un pugno” sul viso del ragazzo che, dinanzi a tale inaspettato gesto di violenza “non reagiva". Lui e il compagno che gli era accanto “restavano attoniti”.

Ad intervenire, invece, è stato il compagno della madre del ragazzo aggredito, che si è diretto verso l'aggressore “per allontanarlo”. In quel frangente, però è inciampato ed è caduto. A quel punto, si legge nel documento “altre 5/6 persone si sono avventate e lo hanno aggredito con calci mentre lo stesso era riverso a terra”. L’uomo ha riportato una ferita al viso, che è stata trattata in medicheria perché sanguinante.

Ma non è finita, perché a finire nel mirino è stata anche la madre del ragazzo, aggredita verbalmente e fatta oggetto di minacce e intimidazioni: “Fatti da parte, altrimenti finisce male”. Nel frattempo era scoppiato il caos: tra chi ripuliva il pavimento sporco di sangue, le volontarie della Croce Rossa che medicavano i due malcapitati e l’arrivo della polizia che ha identificato l'aggressore.

Superato lo choc del momento, il ragazzo è stato accompagnato in pronto soccorso, dove i medici hanno stabilito un prognosi di 7 giorni, salvo complicazioni.

Per l’accaduto, i familiari del ragazzo hanno deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo, chiedendo l’acquisizione dei filmati di videosorveglianza installati all'interno del quartiere fieristico e delle piantine relative all'ubicazione dei vari stand. Inoltre, i denuncianti chiedono che vengano sentiti in qualità di testimoni gli alunni della scuola che hanno assistito ai fatti. "Ci siamo imbattuti in una situazione assurda e terribile", commentano.

“Mi auguro che gli organizzatori dell’evento prendano posizione nei confronti di questa vergognosa situazione e vengano spese parole di encomio nei confronti dei ragazzi dell’istituto scolastico che con il loro contributo ed il loro impegno, hanno dato un valore aggiunto all’evento”, concludono.