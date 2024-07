Polizia locale, 134 dipendenti abilitati alla piattaforma gestionale HyperSic

Il Comune di Foggia potenzia l'efficienza del servizio della Polizia Locale con l'abilitazione di 134 dipendenti alla piattaforma gestionale HyperSic.

Su iniziativa dell'assessora Daniela Patano, condivisa con la sindaca Maria Aida Episcopo e il comandante Romeo Delle Noci, è stata attivata per 134 dipendenti della Polizia Locale l'abilitazione all'accesso alla piattaforma applicativa HyperSic che permette al Comune di Foggia la gestione integrata dei dati e delle funzioni tra le diverse aree (protocollo e archivio, segreteria e affari generali, demografica, contabile, fiscale, personale, tecnica).

Questa opportunità consentirà loro di consultare in maniera diretta ed immediata il sistema dati, atti e anagrafe, e di provvedere autonomamente alla protocollazione in uscita.

"L’abilitazione di un così ampio numero di agenti - spiegano in una nota stampa del Comune - è stata voluta per garantire la massima efficienza del Servizio, favorendo l'autonomia e la valorizzazione delle risorse umane presso il Comando di Polizia Locale, e si inserisce nella strategia dell'Amministrazione di procedere in tempi sempre più rapidi verso un ammodernamento del sistema di informatizzazione e digitalizzazione dell'Ente, e di impegnarsi per modernizzare i propri strumenti e metodi di lavoro, migliorando la qualità dei servizi offerti alla comunità e l’efficienza operativa, e garantendo una risposta ancora più tempestiva e precisa alle esigenze della cittadinanza".