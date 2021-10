Focolaio a scuola, 62 positivi e 600 cittadini in quarantena a San Nicandro: contagiati 26 studenti, 5 docenti e 31 familiari

Il direttore generale Vito Piazzolla raccomanda a tutta la popolazione di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole igienico sanitarie utili a contenere i contagi. Il sindaco Matteo Vocale. "Da lunedì tutti gli alunni torneranno alle lezioni in presenza"

22 classi coinvolte, 26 studenti, cinque docenti e 31 familiari positivi al Covid: questo il bilancio del focolaio registrato a San Nicandro Garganico, per il quale la Asl Foggia fa sapere di aver applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento e che la situazione ad oggi "è assolutamente sotto controllo".

Le persone in quarantena che hanno avuto contatti con i contagiati sono circa 600. Tutte le scuole sono monitorate. D’intesa con l’apparato commissariale - prima della nomina del nuovo sindaco Matteo Vocale - e la protezione civile, la scorsa settimana erano state sanificate le scuole coinvolte per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali. Era stato inoltre attivato un servizio itinerante per garantire l’esercizio di voto anche alle persone in quarantena.

Il direttore generale Vito Piazzolla raccomanda a tutta la popolazione di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole igienico sanitarie utili a contenere i contagi.

Nella giornata odierna il neo primo cittadino ha incontrato la dirigente dell'Ics 'D'Alessandro-Vocino' Angela Pia Vaira, unitamente alla rappresentante dei genitori Consiglia Di Lella, il collaboratore dell'ufficio sanitario locale Mario D'Ambrosio e il presidente dell'Avers Michele Scarabino, per definire la situazione Covid-19 nelle scuole chiuse dalle precedenti ordinanze. "Abbiamo approfondito lo stato delle cose anche di concerto con il dipartimento di prevenzione. Emerge che la situazione è, al momento, totalmente sotto controllo e la stragrande maggioranza di quella popolazione scolastica è stata oggetto di screening preventivo, la restante potrebbe farlo in settimana. Pertanto, da lunedì tutti gli alunni torneranno alle lezioni in presenza. Seguirò giornalmente la situazione per quanto mi compete, in contatto con la scuola e la Asl"