Bambini e docenti positivi al Covid, focolaio in una scuola di Rodi. Il sindaco: "Siamo in trincea, non demordiamo"

Sarebbero più di dieci gli alunni e forse quattro i docenti risultati positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus in una scuola primaria di Rodi Garganico.

I tamponi eseguiti nelle ultime ore sui bambini, il personale docente e scolastico, all'indomani del caso di una insegnante originaria di Cagnano Varano in servizio presso il plesso di piazza Padre Pio dell'istituto comprensivo Statale 'Giannone', risultata positiva al test, avrebbero fatto emergere l'esistenza di un focolaio.

Ieri sera il sindaco Carmine D'Anelli - che il 20 ottobre aveva già disposto la chiusura dei plessi scolastici fino alla giornata di oggi mentre il dirigente scolastico aveva avviato la didattica a distanza - ha sottolineato come la comunità stia vivendo ore particolarmente difficile, "ma non demordiamo" ha aggiunto.

"Siamo in trincea anche e specialmente in questo momento per disporre nelle prossime ore tutto quello che sarà possibile fare. I bambini sono grandi specialmente nella forza che Dio gli ha dato per essere protetti. Il mio ed il nostro pensiero è rivolto solamente ai bambini, alle loro famiglie ed alla nostra comunità"

Resterà chiuso fino al 31 ottobre l'ufficio del giudice di Pace. Il 20 ottobre era stato registrato un contagio tra gli avvocati