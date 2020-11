Maxi focolaio in una rssa. Il sindaco di Panni: "Numero altissimo di positivi". A San Severo i contagiati sono 335

Anche oggi, giornata in cui in provincia di Foggia sono stati registrati oltre 400 nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus, alcuni sindaci hanno fornito un aggiornamento sulla situazione epidemiologica nei loro rispettivi comuni

A San Severo i positivi sono 335 mentre 175 sono in attesa di tampone. A Biccari sono 25. A Monte Sant'Angaloe sono 121. "Ieri abbiamo registrato un altro decesso presso l’RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) del PTA (Presidio Territoriale di Assistenza) - fa sapere il sindaco Pierpaolo D'Arienzo -, nel frattempo sono state avviate le procedure per l’attivazione del servizio Usca (Unità Speciale di Continuità Assistenziale), ovvero medici che si occuperanno di seguire i pazienti Covid a domicilio".

Situazione delicata a Panni, dove il primo cittadino Pasquale Ciruolo domani comunicherà i dati dei contagi del focolaio scoppiato nella Rssa cittadina: "Purtroppo devo comunicare che un numero altissimo di tamponi è risultato positivo sia tra i pazienti che tra gli operatori". Sarebbero 46 in tutto i contagiati, 32 pazienti e 14 sanitari.

Il primo cittadino ha aggiunto che "tutti coloro che sono risultati positivi per fortuna non hanno mai manifestato sintomi ed anche oggi non manifestano sintomi riconducibili ad una infezione Covid-19, quindi tutti asintomatici".

Cinquanta due sono invece gli attualmente positivi a Stornarella.