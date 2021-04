Focolaio in una Rsa mai colpita prima dal virus: positivi anziani ospiti vaccinati a febbraio, non destano preoccupazione

Sarebbero più di una ventina i pazienti risultati positivi al test per l'infezione da Covid-19. Sono in corso accertamenti sull'origine del focolaio. La prossima settimana altri tamponi

Si fanno sempre più insistenti le voci di un focolaio che sarebbe scoppiato di recente all'interno della Rsa Madre Teresa di San Giovanni Rotondo, una delle pochissime case di riposo per anziani della provincia di Foggia che dall'inizio dell'emergenza a pochi giorni fa - rispetto ad altre realtà del territorio falcidiate dal Covid - era riuscita a tenere lontano il virus.

Una struttura che ha dimostrato di tenere moltissimo ai propri pazienti e che era stata tra le prime rsa a consentire ai propri ospiti di ricevere le videochiamate dei familiari nel tentativo di colmare il vuoto della lontananza e di accorciare le distanze imposte dal Coronavirus.

Dalle notizie in nostro possesso, in attesa di un dato certo e di un chiarimento da parte della struttura socio-sanitaria residenziale territoriale di via Turbacci, sarebbero più di una ventina i pazienti risultati positivi al test per l'infezione da Covid-19.

Sono in corso accertamenti sull'origine del focolaio. Agli inizi di febbraio, con la seconda dose, era terminata la somministrazione dei vaccini ad ospiti, sanitari e personale della struttura.

E' questa una ulteriore conferma - semmai ce ne fosse ancora bisogno - che il vaccino non ci rende completamente immuni ma che nella quasi totalità dei casi ci mette al riparo da rischi gravi dovuti alla positività al Covid-19

Le condizioni degli ospiti, infatti, non desterebbero particolare preoccupazione. In settimana sono previsti altri tamponi.