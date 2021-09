Focolaio Covid al Policlinico Riuniti: 4 positivi nel reparto di Microbiologia, sottoposti a tampone i dipendenti dell'area

I soggetti positivi sono tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Avevano ricevuto tutti il vaccino anti-Covid. Programmato un altro giro di tamponi per i prossimi giorni per monitorare l'andamento del contagio

Focolaio Covid al Policlinico Riuniti di Foggia, dove 4 dipendenti del reparto di Microbiologia sono risultati positivi al Coronavirus. Lo conferma a FoggiaToday la direzione del Policlinico Foggiano. I quattro, tutti asintomatici e tutti vaccinati, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, dove seguiranno le terapie del caso. In fase di ricostruizione la presunta catena del contagio. Sottoposti a tampone tutti i dipendenti del reparto: i test finora processati sono tutti negativi. Programmato un altro giro di tamponi per i prossimi giorni per monitorare l'andamento del contagio.