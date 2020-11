Focolaio Covid in una casa di riposo: 39 anziani e 5 operatori positivi, una vittima e 7 degenti ricoverati ai Riuniti

39 ospiti e cinque operatori in servizio presso la casa di riposo 'La Collina' di Accadia sono risultati positivi al Covid-19 Coronavirus. Sette anziani sono ricoverati presso il policlinico Riuniti di Foggia. "Si è verificato il decesso di un caso positivo al Covid con un quadro clinico già fortemente compromesso, di un ospite di 95 anni della rssa" fa sapere il sindaco Agostino De Paolis, che ha ordinato la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del comune, compreso l’asilo nido dal 30 novembre al 5 dicembre"

"Nel nostro Comune registriamo un incremento dei contagi dovuto anche al focolaio della casa di riposo 'La Collina', ma non ci troviamo in una situazione fuori controllo e tanto meno disastrosa: L'amministrazione ha, inoltre, avviato uno screening della popolazione con l'effettuazione di più di 100 tamponi tra soggetti sintomatici o su contatti con gli stessi, e dai primi risultati, il dato in percentuale di casi positivi è inferiore a quallo nazionale attestandosi intorno al 10%" le precisazioni del primo cittadino.

Il neo sindaco lancia un appello "a vivere questo difficile momento con coesione, responsabilità e senso di comunità evitando polemiche e allarmismi che vanno nella direzione opposta. Molti soggetti si sono o si stanno negativizzando"