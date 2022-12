‘Catena umana’ in via Guglielmi: il flashmob per liberare Foggia dalle barriere architettoniche

È stata scelta via Guglielmi per il flashmob de 'La società civile' come simbolo, per manifestare contro la mancata attuazione del Peba. Una strada che vede il transito di migliaia di auto ogni giorno, centinaia di persone, un parco in costruzione, ma piena di barriere architettoniche.

Gli scivoli per i disabili, se va bene, hanno uno scalino di diversi centimetri. In altri casi c'è lo scivolo solo su un marciapiede, ma non su quello difronte.

Come spiega ai microfoni di Foggiatoday, Lucia Aprile dell'associazione La società civile, che ha seguito tutto l'iter di rifacimento del manto stradale di via Guglielmi, è mancato completamente un controllo postumo ai lavori. Nessuno, evidentemente, si è preoccupato di andare a controllare se il rifacimento dei marciapiedi adiacenti ai 'Campi Diomedei' e la ribitumazione della via fossero state eseguite ad opera d'arte.